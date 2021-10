Trickdieb bestiehlt 72-Jährige in ihrer Wohnung

Ludwigshafen. Ein unbekannter Mann hat einer 72-Jährigen in ihrer Wohnung 45 Euro Bargeld geklaut. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Mann am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße in Ludwigshafen und gab vor, dass der Keller unter Wasser stehen würde und er nun die Leitungen in den Wohnungen überprüfen müsse.

Eine 72-Jährige öffnete die Tür und ließ den Unbekannten in die Wohnung, wo er sich umschaute. Anschließend verließ er die Wohnung mit dem Bargeld und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad davon. Der Mann war zwischen 175 cm und 180 cm groß und circa 30 Jahre alt. Er trug eine dunkle Schirmmütze, blaue Jeans und eine schwarze Stoffjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.