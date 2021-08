Trickbetrug verhindert

Ludwigshafen. Trickbetrüger erschleichen sich immer wieder das Vertrauen von Senioren und überreden sie dazu, ihnen ihr Vermögen auszuzahlen. Einen solchen Betrugsversuch hat eine Bankmitarbeiterin am Montagnachmittag in Limburgerhof verhindert. Als eine 78-Jährige in der Bankfiliale vorbeikam, um 32 000 Euro abzuheben, schöpfte die Angestellte Verdacht und informierte die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, kontaktierte der Betrüger die Seniorin aus Ludwigshafen zuvor per Telefon und gab sich als ihr Neffe aus. Er behauptete, einen Unfall verursacht zu haben. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, solle ihm seine vermeintliche Tante den fünfstelligen Betrag auszahlen.

Weitere Trickbetrüger sind am gleichen Tag in der Wormser Straße unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben verschafften sich zwei Frauen gegen 12 Uhr Zugang zur Wohnung einer Seniorin, indem sie vorgaben, Nasenbluten zu haben. Nachdem die Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin, dass eine Geldkassette fehlte. Darin befanden sich Unterlagen und ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Wer etwas zum Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den Täterinnen machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-27 73 zu melden. Beide Frauen sind zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Eine von ihnen hat blondes, die andere schwarzes Haar. Eine Frau sprach Holländisch, die andere hatte eine Papiertüte und eine Rose in Klarsichtfolie dabei. vs