Trickbetrüger machen Beute

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Trickbetrugs. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, behauptete am Mittwoch gegen 14 Uhr eine Unbekannte gegenüber einer Seniorin, dass deren Sohn einen Autounfall gehabt habe und dringend Geld benötige. Die im Nordring in Oppau lebende Frau, die ihrem Kind helfen wollte, gab der Betrügerin mehrere Tausend Euro mit. Die Unbekannte flüchtete mit einer weiteren Person, die in einem Auto gewartet hatte.

Ebenfalls am Mittwoch sprachen zwei Frauen eine 61-Jährige in der Bismarckstraße an. Eine der beiden gab sich als Ärztin aus und behauptete, wenn die Frau ihr Bargeld und Schmuck in ein Tuch knote und es erst zuhause wieder öffne, werde sie nie wieder krank. Als das Opfer das Tuch später öffnete, waren nur Papierschnipsel darin. Geld und Schmuck hatten die Unbekannten gestohlen. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei