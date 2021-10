Trend geht zu immer mehr kleinteiligen Grabflächen auf Ludwigshafener Friedhöfen

Ludwigshafen. Die Bestattungskultur im Wandel der Zeit war zentrales Thema der Ortsbeiratssitzung in Mundenheim. Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Ludwigshafen, stellte hierzu die neuesten Entwicklungen vor.

„Wir erleben zunehmende Konkurrenz“, sagte Bindert mit Blick auf private Anbieter, deren in Wäldern gelegene Ruheforste sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Auch wenn man mit den vielmals anzutreffenden Low-Budget-Angeboten nicht mithalten könne, so seien die Ludwigshafener Begräbnisstätten doch vergleichsweise preisgünstig.

Dabei ist der Mundenheimer Friedhof einer von insgesamt neun städtischen Friedhöfen. 261 Bestattungen hat es 2020 gegeben, stadtweit waren es knapp über 1800. Die Anzahl an Sterbefällen habe sich trotz der Pandemie nicht verändert, da die Grippe-Toten weggefallen seien.

Zur Steuerung und Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe wird eine Friedhofsentwicklungsplanung etabliert. Was sich daraus konkret machen lässt, veranschaulichte Bindert am Beispiel des künftigen Memoriamgartens. Dieser wird derzeit im südwestlichen Bereich des Stadtteilfriedhofs angelegt. „Viel Grün“ und eine „außergewöhnliche Wegeführung“ gelten als Markenzeichen dieser speziellen Grabfelder im naturnahen Bestattungsbereich.

Interessant sind Memoriamgärten besonders für Verstorbene, deren Hinterbliebene in großer räumlicher Distanz leben – oder schlicht nicht vorhanden sind. Die Pflege der Gräber übernimmt dann ein Friedhofsgärtner, so dass diese Form der Bestattung mit geringstmöglichem Aufwand leistbar ist.

Insgesamt beobachtet Gabriele Bindert einen Trend zu „immer mehr kleinteiligen Grabflächen“ wie Urnenmauern und Urnenfeldern. Im Zusammenspiel mit der demografischen Entwicklung sei mittelfristig mit mehr freiwerdenden Flächen zu rechnen. Wie diese genutzt werden könnten, jedoch auch grundsätzliche Vorstellungen von Trauerkultur, waren Teil eines Fragebogens, den Bindert an Senioren verteilt hat. 717 Rückmeldungen erhielt die Bereichsleiterin bis heute. Um dem Tod angemessenen Raum in der Stadtgesellschaft zu geben, wird sie mit Edigheimer Schülern und deren Eltern über das Tabuthema sprechen und Ideen auch für den Mundenheimer Friedhof sammeln. In den Ortsbeiräten sollen Meinungen zu ökologischen Bestattungsformen eingeholt werden.

Unterdessen macht die Brandschutztreppe an der Schillerschule Fortschritte. Laut einer Stellungnahme aus dem Bereich Gebäudewirtschaft steht die künstlerische Gestaltung bevor, die bis Jahresende abgeschlossen sein soll. Die abgesunkenen Pflastersteine an der Ecke Saarlandstraße/Großes Kreuz, die sich als Stolperfalle erwiesen hatten, werden instandgesetzt.

Die VRN-Nextbike-Stationen werden in Mundenheim überwiegend für Fahrten zum S-Bahnhof genutzt. Bis September wurden seit Inbetriebnahme mehrere Hundert Räder ausgeliehen, davon rund 50 am Südweststadion. Bisher wurden im Stadtteil 172 Mängel gemeldet.

