Ludwigshafen. 500 Personen sind am Dienstag während einer angemeldeten Versammlung von der Bahnhofstraße in Richtung Berliner Platz gezogen. Anlass des Aufzuges war ein Trauermarsch zum Gedenken an den Propheten Mohammed, teilte die Polizei mit.

Die Versammlung verlief störungsfrei. Es kam lediglich kurzzeitig zur Verkehrsbeeinträchtigungen.