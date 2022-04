Trauerhalle Mundenheim wird saniert

Ludwigshafen. Auf der Sitzung des Werkausschusses des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) wurde über den aktualisierten Wirtschaftsplan abgestimmt, der unter anderem die Fortsetzung des Sanierungskonzepts der Trauerhallen von 2012 beinhaltet. Für dieses Jahr steht die Sanierung in Mundenheim an. „Die letzten beiden Jahre wurde die Trauerhalle in Friesenheim saniert. Zurzeit ist es schwer, aufgrund des Handwerkermangels die Zeitpläne einzuhalten“, sagte Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angehörige sollen die Sargeinfuhr in den Ofen mitverfolgen können.

Friesenheim ist fast fertig, nun geht es in Mundenheim weiter – und es besteht Handlungsbedarf. Durch Vandalismus wurde eine Toilette abgebrannt, so dass eine mobile aufgestellt werden musste. Neben der Trauerhalle gibt es Gebäude für die Mitarbeiter, Aufbahrungsräume und ein ehemaliges Verwalterwohngebäude, das als Wohnung vermietet ist. An allen Gebäuden müssen Dächer und Fenster erneuert werden. An der Trauerhalle werden die Fassade, das Eingangsportal und der Sockel erneuert, der durch Wasser beschädigt wurde. Im Bereich für die Mitarbeitenden werden getrennte Umkleiden für Frauen und Männer geschaffen.

Die Toiletten für die Besucher werden renoviert, eine davon wird behindertengerecht. Drei Aufbahrungsräume bleiben erhalten, weitere werden umgebaut zum Büro des Friedhofsverwalters und zum Aufenthaltsraum für den Pfarrer oder Trauerredner. Für einen schöneren Klang der Musik soll die Akustik in der Halle verbessert werden. Die Gesamtkosten betragen etwa 590 000 Euro. Die Maßnahme wurde vom Werkausschuss genehmigt.

Zimmer mit Blick auf Sargeinfuhr

Trauern und Abschiednehmen wandeln sich, und auch die Krematorien sind mittlerweile zum Ort des Abschieds geworden. Daher soll auch das Krematorium Ludwigshafen einen Abschiedsraum erhalten, in dem Angehörige durch ein Fenster die Sargeinfuhr mitverfolgen können. Eine nicht zu öffnende Glasscheibe ermöglicht den Blick auf einen der beiden Ofenräume, diese werden ansprechend gestaltet. Nach Einfuhr des Sarges und Schließung der Ofentür wird das Fenster durch eine elektrisch gesteuerte Folie undurchsichtig. „Der Zugang zum Abschiedsraum wird barrierefrei, er erhält eine pietätvolle Gestaltung mit Holz, Metall und Fliesen“, so Bindert, die eine Präsentation des künftigen Raumes zeigte, der konfessions- und religionsfrei gestaltet wird. Die Kosten liegen bei 145 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In einer Anfrage der Grünen im Rat ging es um den Zustand der Ehrengrabfelder auf Ludwigshafener Friedhöfen für getötete Soldaten der beiden Weltkriege. Auf dem Friedhof Friesenheim sind Metallplatten mit Beschriftungen entwendet worden, die Stadt benötige offensichtlich größere Zuschüsse, immerhin seien die Grabfelder Mahnmale für den Frieden. Die Verwaltung antwortete, die Pauschalbeträge des Landes werden für die Gräberpflege benötigt, für die Sanierung werde ein gesonderter Zuschuss bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) beantragt. kge