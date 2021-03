Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Hospiz Elias bietet neuerdings Spaziergänge für trauernde Menschen an, die in der Corona-Pandemie noch mehr als sonst von Einsamkeit betroffen sind. „Das zutiefst menschliche Bedürfnis nach Trost, Umarmung und sich in all dem Schmerz getragen zu fühlen, ist nur eingeschränkt möglich“, heißt es in einer Mitteilung. Da Gruppenangebote wie das Trauercafé nach wie vor nicht möglich seien, wird damit ein neues Angebot geschaffen. Ausgebildete Trauerbegleiter des Hospiz laden Hinterbliebene zur Einzelbegleitung in Präsenz, Spaziergängen zu zweit oder in Kleingruppen bis maximal vier Personen ein.

Die nächsten Termine sind am 3. und 17. April, jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr, Treffpunkt auf dem Parkplatz in der Kallstadter Straße. Infos unter Telefon 0160/97 33 31 15. jei