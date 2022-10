Ludwigshafen. Ein Traueraufzug anlässlich der Tötungsdelikte in Oggersheim hat am Sonntagmittag ab 12.20 Uhr stattgefunden. An dem Aufzug und den Gedenkminuten an beiden Tatorten nahmen nach Polizeiangaben in der Spitze rund 1000 bis 1200 Personen teil. Der Aufzug verlief friedlich und störungsfrei.

Der Verkehr an der Aufzugstrecke musste zeitweise gesperrt werden.