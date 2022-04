Trauer um Senatorin

Ludwigshafen. Der Mundenheimer Karnevalverein „Munnemer Göckel“ trauert um Ehrensenatorin Elke Schwertner (privates Bild), die am Freitag, 22. April, im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Sie gehörte seit 1984 zum Verein und war am 17. Februar 2001 Gründungsmitglied beim MKV-Förderverein. Schwertner engagierte sich zunächst im Hintergrund und übernahm dann die bildnerische Darstellung des Vereins – zum Beispiel in den Social-Media-Auftritten. Mit Stolz trug sie seit 2017 die Senatorenmütze. Präsident Jürgen Baader und Senatspräsident Holger Scharff: „Wir verlieren eine engagierte und treue Vereinsfreundin. Unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden.“ red/sal

