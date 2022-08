Trauer um Pia Sauer

Der Verein Haus und Grund trauert um seine langjährige Geschäftsführerin Pia Sauer (Bild). Wie der Vorsitzende Sebastian Schröer und der Ehrenvorsitzende Karlheinz Glogger mitteilen, starb sie Mitte Juli überraschend im Alter von 61 Jahren. Sauer kam 1991 ins Team von Haus und Grund und übernahm 2001 die Geschäftsführung. „Ohne sie ging mit der Zeit nichts mehr“, so Glogger. „Sie hatte den Durchblick. Wenn es um Nebenkostenabrechnungen ging, haben nicht selten unsere Anwälte bei ihr nachgefragt. Die fachliche Kompetenz war das eine, ihre menschliche Art, die Empathie, mit der sie den Mitgliedern begegnete, war ihre andere Seite“, würdigt der Ehrenvorsitzende die Verstorbene. An Sauers Tod habe der Verein derzeit noch schwer zu knabbern, so Schröer. Die kommissarische Nachfolge übernimmt Christiane Heller. „Pia Sauer werden wir alle schmerzlich vermissen.“ jei (Bild: Privat)

