Trauer um Peter Klümper

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen trauert um Peter Klümper. Der langjährige Professor für Betriebswirtschaftslehre und ehemalige Dekan der Abteilung Ludwigshafen in der Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz ist am vergangenen Montag im Alter von 84 Jahren gestorben, wie eine Hochschulsprecherin mitteilte.

In der Funktion als Dekan in der Fachhochschule des Landes sei er maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Übergang für den Standort Ludwigshafen in die Eigenständigkeit als Fachhochschule erfolgreich gestaltet werden konnte. Für diese besonderen Verdienste wurde ihm die Hochschulmedaille verliehen. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst nach fast drei Jahrzehnten als Professor der Betriebswirtschaftslehre blieb er dem Haus eng verbunden.

„Die Hochschule hat Professor Klümper und seinem außerordentlichen Engagement sehr viel zu verdanken. Er hat sie als moderne Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung in einer entscheidenden Phase maßgeblich mitgeprägt und war im gesamten Kollegium und in der Mitarbeiterschaft hoch angesehen“, würdigte Präsident Peter Mudra den Verstorbenen.

