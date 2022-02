Totschlag durch Türspion beobachtet

Frankenthal. Im Prozess um den Totschlag in der Bayreuther Straße hat ein Nachbar ausgesagt. Am siebten Verhandlungstag vor der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Frankenthal berichtete der 58-Jährige von seinen Wahrnehmungen am Abend des 27. April 2021.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dieser Zeit soll ein 45-jähriger Deutscher mit kasachischen Wurzeln unter starkem Alkoholeinfluss zunächst einem Mitbewohner in dessen Appartement mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser ein Hämatom sowie einen Nasenbeinbruch erlitt. Im Anschluss an die körperliche Auseinandersetzung habe es laut Anklageschrift „nicht unerheblichen Lärm“ im Treppenhaus gegeben, weswegen sich ein Anwohner über die Ruhestörung beschwerte. Dieses Eingreifen habe der Angeklagte mit bulliger Statur sodann zum Anlass genommen, auf Schulter und Kopf seines Opfers auch dann noch gewaltsam einzuwirken, als dieses längst am Boden lag. Wie Staatsanwalt Daniel Otto ausführte, sei dabei der Schädel mehrfach gegen die Wand geschlagen. Der Geschädigte starb wenig später an den Folgen der Attacke, diagnostiziert wurden tödliche Einblutungen im Gehirn.

Der nun gehörte Zeuge war am Geschehen selbst nicht beteiligt, hat jedoch durch den Türspion Beobachtungen angestellt. Der gelernte Industriekaufmann habe gegen 23 Uhr mit seinem Handy gespielt, ehe er von zwei lautstarken „Fuck you!“-Rufen aufgeschreckt wurde. Kaum sei das Geschrei verklungen, habe er „Schleifgeräusche“ im Flur erkannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Urteil soll bis zum 23. Mai fallen

Beim Blick durch den Spion habe er dann bemerkt, wie ein Mitbewohner und ein Unbekannter, der sich öfter illegal in der Notwohnsiedlung aufhalte, den Schwerverletzten an Händen und Füßen packten und ihn in eine Wohnung zogen. Währenddessen habe eine weitere Person schlafend und blutend im Hinterbereich des Flures gelegen. Sofort habe der Zeuge einen Notruf abgesetzt. Dank Anweisungen, die er per Handy von der Rettungsleitstelle erhielt, konnte er bei dem Verletzten eine Herzdruckmassage vornehmen. Das Opfer habe sich zu dieser Zeit jedoch bereits in einem schlechten Zustand befunden, die rechte Gesichtshälfte sei „grün und gelb“ gewesen.

Zur Tat selbst konnte der 58-Jährige keine Angaben machen, wohl aber einen Hinweis zu möglichen Hintergründen geben. Auf dem Hof der problembelasteten Siedlung werde „viel erzählt“, so sei der Getötete als „Verräter“ dargestellt worden. Darüber hinaus sei zunächst ein weiterer Anwohner fälschlicherweise unter Tatverdacht geraten, was zu Unmut geführt habe.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Angeklagten zum Tatzeitpunkt geht die Staatsanwaltschaft von verminderter Schuldfähigkeit aus. Seit dem 24. Juni ist der mehrfach vorbestrafte Mann, der von Sebastian Göthlich und Alexander Klein aus Ludwigshafen verteidigt wird, in der JVA Frankenthal inhaftiert. Angesetzt sind 15 Verhandlungstage, mit einem Urteil ist bis spätestens 23. Mai zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3