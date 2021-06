Toter aus Bayreuther Straße: Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen. Nach dem Ende April in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen ein 59-Jähriger tot aufgefunden wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Wie die Staatsanwaltshaft Frankenthal in einer gemeinsame Pressemitteilung mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilten, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 44-jährigen Mann.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl. Der 44-Jährige steht unter dringendem Verdacht der Körperverletzung und der Körperverletzung mit Todesfolge. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Zuvor ist am 27. April ist in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein ein Mann tot aufgefunden worden. Der 59-jährige Mann war Anwohner des Mehrfamilienhauses. Die Obduktion des Verstorbenen ergab als Todesursache ein zentrales Regulationsversagen. Es soll durch das Platzen eines Aneurysmas entstanden sein.