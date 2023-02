Totalschaden und verletzte Frau bei Unfall in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Autos sind am Freitag in Ludwigshafen miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 47-Jähriger in der Bruchwiesenstraße beim Abbiegen auf den Schänzeldamm ein entgegenkommendes Auto. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 42-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20 000 EUR. Die Polizei sperrte die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den restlichen Verkehr.