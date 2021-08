Totalschaden nach Kollision mit Bus - eine Person verletzt

Ludwigshafen. Bei der Kollision eines Autos mit einem Bus am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Brunckstraße in Ludwigshafen wurde ein 22-Jähriger verletzt. Der die 63-jährige Busfahrerin fuhr schräg versetzt vor dem 22-jährigen Fahrer des Autos auf der rechten Spur in Richtung Oppau, teilte die Polizei mit. Wegen einer roten Ampel musste der Bus bremsen. Der Autofahrer wollte ebenfalls abbremsen und auf die rechte Spur ausweichen, fuhr dabei jedoch gegen den Bus und verletzte sich. An dem Auto entstand ein Totalschaden - es musste abgeschleppt werden. An dem Bus entstand ebenfalls ein hoher Sachschaden. Durch den Unfall wurde der Berufsverkehr für etwa 45 Minuten stark beeinträchtigt.

