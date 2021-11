Torbjörn Kartes bleibt Vorsitzender der CDU

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener CDU hat Torbjörn Kartes erneut zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt. Bei einem Kreisparteitag am Dienstagabend in Maudach erhielt der 42-Jährige 84 von 93 Stimmen und somit eine Zustimmung von 90,3 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Kartes war in den vergangenen vier Jahren als Bundestagsabgeordneter für den hiesigen Wahlkreis in Berlin, bei der vergangenen Wahl verlor er sein Mandat jedoch an die SPD. CDU-Vorsitzender in Ludwigshafen ist er seit Anfang 2018.

