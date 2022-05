Top-Spieler zu Gast

Ludwigshafen. Premiere in Ludwigshafen: Zum ersten Mal findet am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Mai, die Petanque-Bundesliga statt. Deutschlands Vereins-Elite und die höchste Spielklasse des Deutschen Pétanque Verbandes gastiert für die Austragung der Spielrunden 6 bis 10 in der Saarlandstraße 60. Gastgeber ist der ASV Ludwigshafen 1898 auf dem neuen Boulodrome mit 26 Plätzen. Begrüßt werden an beiden Tagen jeweils 16 Mannschaften mit jeweils bis 12 Spielern und Spielerinnen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 400 Personen.

Die VfSK Athletenbouler werden neben organisatorische Hilfe zur Durchführung dieses Spieltages natürlich auch mit ihrer 1. Mannschaft vor Ort sein. Der Aufsteiger hat immer noch sein Saisonziel des Klassenerhalts vor Augen. Die Ausrichtung des 2. Bundesligaspieltages des Deutschen Pétanque Verband findet statt durch die Ludwigshafener Traditionsvereine ASV Ludwigshafen 1898 e.V. und VfSK Oppau 1900 e.V. mit Unterstützung des Malteser Hilfsdienst Ludwigshafen e.V. red

