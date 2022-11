Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A 61 ist eine Person tödlich verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer fuhr um 14.08 Uhr im stockenden Verkehr auf einen Lastwagen auf, teilt die Polizei mit. Der Mann verstarb bei der Kollision. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen. Die A 61 ist weiterhin voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1