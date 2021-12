Tödlicher Angriff jetzt vor Gericht

Ludwigshafen. Wegen eines tödlichen Angriffs auf einen 59 Jahre alten Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße muss sich ein 45-Jähriger ab kommender Woche vor dem Schwurgericht des Frankenthaler Landgerichts verantworten. Der Vorwurf lautet auf Totschlag, der Prozess beginnt am Dienstag, 21. Dezember, um 14.30 Uhr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Frankenthaler vor, Ende April „in einem erheblich alkoholisierten Zustand“ sein Opfer „so körperlich misshandelt zu haben, dass es verstarb“, heißt es vom Gericht.

Die Tat ereignete sich in der Bayreuther Straße in West. © Thomas Rittelmann

Konkret soll sich die Tat am 27. April wie folgt abgespielt haben: Der Angeklagte habe zunächst einen dritten, ebenfalls stark alkoholisierten Mann in dessen Wohnung in der Bayreuther Straße im Stadtteil West mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass dieser ein Hämatom und einen Nasenbruch erlitten habe. Anschließend hätten die beiden Kontrahenten im Treppenhaus „nicht unerheblichen Lärm verursacht“, woraufhin sich ein Nachbar, der spätere Geschädigte, beschwert habe. Nach Darstellung der Anklage habe der 45-Jährige dann mit der Faust gegen den Kopf des Nachbarn geschlagen. Nachdem dieser zu Boden gegangen sei, soll er noch gegen dessen Kopf und Schulter getreten haben. Bei den Schlägen und Tritten sei wiederholt der Kopf des Opfers gegen die Wand geschlagen. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

15 Verhandlungstage angesetzt

Der Angeklagte, der bereits zuvor mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war, hat die Tat im Ermittlungsverfahren bestritten. Er befindet sich in dieser Sache derzeit in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind 15 Verhandlungstage bis tief in das Jahr 2022 angesetzt. Vertreten wird der Angeklagte durch Rechtsanwalt Alexander Klein.

Als die Leiche am 27. April gefunden wurde, gaben die Ermittler ein geplatztes Aneurysma als Todesursache an. Der Verdächtige und heute Angeklagte wurde erst zwei Monate nach der Tat festgenommen. jei

