Tischtennis als Austausch

Ludwigshafen. Tischtennis und Gespräche stehen den restlichen August über im Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) auf dem Programm. Zum Motto „UMDIE – PingPong-Gespräche“ gibt es montags, dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr einen spielerischen Schlagabtausch zu Themen rund um die Stadt. Dabei geht es um Schwierigkeiten, die Bürger in der Stadt sehen, aber auch um Potenziale und Ideen. „Es geht um die Angabe, aber auch um die Themen, die ihr mitbringt“; heißt es auf dem Flyer der Hochschule. Treffpunkt ist der Creative Space des Social Innovation Labs, der 2020 in der Innenstadt (Bismarckstraße 55) eröffnet hat.

Vor Ort haben nicht nur Bürger die Möglichkeit, einbezogen zu werden. Auch die Studierenden und Lehrenden erarbeiten gemeinsam Lösungen zu Fragestellungen, die die Stadt betreffen. Rückfragen zu den „PingPong-Gesprächen“ bei Marie Kammler unter Telefon 0621/520-35 16 oder per Mail an marie.kammler@hwg-lu.de. vs