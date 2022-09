Tipps gegen Betrüger

Ludwigshafen. Eine Präventionsveranstaltung zu den Themen Betrügereien sowie Fahrrad- und Taschendiebstahl bieten die Mitglieder der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ am Montag, 12. September, von 11 bis 15 Uhr gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen und der Zentralen Prävention sowie den Seniorenberatern am Berliner Platz an. Hintergrund der Aktion: Täglich geben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte oder Enkel gegenüber älteren Menschen aus und versuchen, mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. In Einzelfällen gelingt es ihnen immer wieder, hohe Beträge oder Wertgegenstände zu erlangen. ott

