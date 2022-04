Tierspuren finden und dabei lernen

Kinder und Erwachsene erfahren am Sonntag, 24. April, alles Wissenswerte über die im Wildpark Rheingönheim lebenden Tiere. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Jägerin und Waldpädagogin, teilte die Stadt am Dienstag mit. Abseits der Wege im Park wird dabei nach Tierspuren Ausschau gehalten. „Man lernt, wie es aussieht, wenn ein Fuchs schnürt und was es bedeutet, wenn ein Hirsch fegt. Wir besuchen die Wildschweinrotte und betrachten genau, warum sie wichtig für den Wald sind“, erläutert Referentin Helga Duczek von He.du. Natur-Erlebnis-Pädagogik. Um eine Anmeldung vorab per Telefon unter 0621 504-3370 wird gebeten. Die Kosten betragen für Erwachsene sechs, für Kinder vier und für Familien 15 Euro plus Eintritt. red/kpl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1