  Tierfachmarkt statt Tierparkbesuch

Ludwigshafen. Während der Einzelhandel vielerorts Einbußen infolge der Corona-Pandemie zu beklagen hat, herrscht bei KölleZoo Hochbetrieb. Weil sich die Menschen verstärkt ihren Haustieren zuwenden – aber auch, weil der reguläre Zoobesuch derzeit ausfallen muss –, erlebt der Tierfachmarkt in Oggersheim regen Zulauf. „Besonders am Wochenende ist bei uns viel los“, sagt Sandra Seubert, Abteilungsleiterin Hund-Katze-Vogel-Nager. Vor allem Familien mit Kindern suchen das Geschäft in der Oderstraße auf, so dass es auch mal zu längeren Schlangen kommen kann.

AdUnit urban-intext1

Ein Ort, an dem gerade Kinder gerne stehen bleiben, ist das Schaufischbecken inmitten des Marktes. Dutzende Barsche und Kugelfische tummeln sich in insgesamt 6000 Litern Wasser. Besucher könne das Aquarium auch von innen erkunden: Im 1,40 Meter hohen Innenbereich bietet sich ein Rund-um-Blick in die Unterwasserwelt. „Auch ältere Kunden kriechen hinein!“, sagt Seubert und lacht.

Ohnehin steht die Aquaristik gerade hoch im Kurs: „Die Leute schaffen sich Fische an, aber auch Meerschweinchen und Hasen.“ Ein Punkt, von dem der Fachmarkt nach eigener Aussage profitiert, ist die Pandemie-bedingte Schließung vieler Geschäfte, insbesondere der Gartencenter. Da der Kauf beispielsweise von Katzengras dort nicht mehr möglich war, seien einige Kunden zum Tierfachgeschäft gewechselt. Haustiere müssten schließlich versorgt werden, weswegen der Spezialhandel auch von den Zwangsschließungen im Lockdown ausgenommen war. Die üblichen Geschäftszeiten von 9 bis 20 Uhr wurden beibehalten, so dass für Mitarbeiter und Kunden alles beim Alten blieb.

Neue Abteilung zum Thema Barfen

Die recht komfortable Situation bei KölleZoo habe jedoch nicht nur mit Corona zu tun, erklärt Betriebsleiterin Iris Martin. Im Oktober wurde der Markt erweitert und der neue Bereich zum Thema Barfen eingerichtet – „Barf“ steht für die Ernährung fleischfressender Haustiere mit rohem Fleisch gemischt mit Obst und Gemüse. Damit habe man eine Vielzahl an neuen Kunden gewonnen.

AdUnit urban-intext2

Um den Kundenstrom und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu vereinen, erfasst ein elektronischer Zähler den Zustrom der Besucher, deren Gesamtzahl auf 130 begrenzt ist.