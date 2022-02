Themenführungen zu BASF und Schiller - zwei Touren in der Stadt

Ludwigshafen. Anlässlich des Weltgästeführertages 2022 unter dem Motto „Mit Leib und Seele“ werden auch in Ludwigshafen am Sonntag, 20. Februar, um 14.30 Uhr zwei kostenlose, parallel stattfindende Touren angeboten. Laut Mitteilung der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) werden beide vom Gästeführerverein „Lust auf Kurpfalz“ organisiert.

Die eine Führung befasst sich mit der „Siedlungspolitik der BASF“. Treffpunkt ist am Tor 1 der BASF in der Bahnsteigstraße, die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Das Thema der zweiten Tour lautet „Friedrich von Schiller, mit Leib und Seele in Oggersheim“. Sie befasst sich inhaltlich mit Schillers Flucht nach Oggersheim, wo der Dichter im Gasthof „Zum Viehhof“ inkognito als Dr. Schmidt mit seinem Freund Andreas Streicher sieben Wochen lang unterkam. Treffpunkt ist am Schillerhaus, Schillerstraße 6. Es sind maximal zehn Teilnehmer zugelassen. Anmeldung unter 0621/51 20 36 erforderlich.