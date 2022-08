Theaterkasse im Pfalzbau Ludwigshafen öffnet ab 1. September wieder

Ludwigshafen. Die Kasse des Theaters im Pfalzbau Ludwigshafen öffnet am 1. September wieder für den Publikumsverkehr. Ab 10 Uhr begrüßt Intendant Tilman Gersch persönlich die ersten Kundinnen und Kunden, die den Weg ins Kassenfoyer finden. „Es gibt Blumen für die erste Dame und den ersten Herrn an der Kasse und eine Einladung zu Kaffee und Brezeln für alle“, heißt es in einer Mitteilung des Theaters.

Ab September können demnach Karten für alle Vorstellungen der Pfalzbau Bühnen bis Ende Dezember 2022 erworben werden. Die Festspiele Ludwigshafen locken laut Mitteilung vom 7. Oktober bis zum 15. Dezember mit einem „abwechslungsreichen Programm aus internationalen Tanzgastspielen, herausragenden Schauspiel-Produktionen, Lesungen und Konzerten“.

Auftakt am 10. September

Die ersten Veranstaltungen der anstehenden Spielzeit sind das Musical „Blues Brothers – im Auftrag des Herrn!“ am Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, das Kinderstück „Das Neinhorn“ von Marc-Uwe Kling am Sonntag, 25. September, 16 Uhr, sowie die Komödie „Barfuß im Park“ am Samstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, und Sonntag, 2. Oktober, 14.30 Uhr.

Die Kasse ist montags bis freitags von 10 bis 14 und 16 bis 18.30 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Karten kann man auch telefonisch unter 0621/504-25 58 oder per Mail an Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de reservieren.