Theater Mummpitz zeigt "Paula" auf Pfalzbau-Bühne

Ludwigshafen. Das Kinder- und Jugendtheaterstück „Paula und die Leichtigkeit des Seins“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Zoran Drvenkar führt das Nürnberger Theater Mummpitz am Sonntag, 23. Januar, 16 Uhr, und am Montag, 24. Januar, 10 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau auf. Die Inszenierung von Andrea Maria Erl richtet sich an ein Publikum ab dem Grundschulalter. Erzählt wird darin die Geschichte von Paula, die mit sieben Jahren beginnt, immer schwerer und dicker zu werden, bis sie niemand mehr hochheben kann. Außer Onkel Hiram aus Australien, der sie einfach wie immer auf den Arm nimmt und in die Luft wirft - von wo Paula nicht mehr runter kommt ... Der Einheitspreis für Karten beträgt zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, im Familienpaket kostet der Eintritt 28 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich.

