Theater im Pfalzbau sammelt Spenden für die Ukraine

Ludwigshafen. Das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen sammelt am heutigen Dienstag, 16 bis 18 Uhr, und dem morgigen Mittwoch, 10-13 Uhr, Hilfsgüter für die vom Krieg betroffene Ukraine. Das Ensemblemitglied der Pfalzbau Bürger Bühne, Natice Orhan-Daibel, organisiert die Aktion für den Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland e.V.. Bereits beim ersten Termin der Aktion seien viele Spenden eingegangen, erläuterte Orhan-Daibel. Weiteres material sei willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gebraucht werden nach Angaben des Theaters:

Hygieneprodukte

Medikamente wie Schmerz-, Durchfall- und Fiebermittel, blutstillende Medikamente, Spritzen und Verbandsmaterial

Haltbare Lebensmittel und Konserven

Kinder- und Babynahrung, Babyfläschchen

Damenbinden und Tampons

Schnelltests, Masken und Desinfektionsmittel

Neue Unterwäsche und Socken für Damen und Herren

Schlafsäcke, Isomatten, Rettungsdecken, Walkie talkies, Rucksäcke, Batterien, Powerbanks, Knie- und Ellbogenschützer, Stirnlampen, Taschenlampen,

Gaskocher und Gaskartuschen

Abgepackte Süßigkeiten für die Kinder

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Die Spenden werden in der Berliner Straße 30 in Ludwigshafen entgegengenommen.