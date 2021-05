Thar ist zurück in der Stadt

Ludwigshafen. Der seit Ende März vermisste Thar ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 16-Jährigen aufgehoben, der Jugendliche wurde dem Jugendamt der Stadt übergeben. Wie berichtet, war Thar am Abend des 30. März geflüchtet, als seine Familie nach Armenien abgeschoben wurde. Seitdem galt er als vermisst.

Bereits am Dienstag war der Jugendliche nun nach Ludwigshafen zurückgekehrt, wie Aktivistin Dolly El-Ghandour, die sich für die jesidische Familie einsetzt, im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet. „Er steht nun unter der Obhut eines Vormunds, der in seinem Interesse handeln soll“, sagt sie. Dem Jungen gehe es soweit gut. „Er lacht wieder, er konnte seine Großeltern in der Wattstraße sehen, das war sehr wichtig für ihn“, berichtet sie.

Hoffnung auf normales Leben

Wie es jetzt für Thar weitergeht, ist offen. Das Ausländeramt hatte eine Abschiebung in Aussicht gestellt, sobald er wieder auftaucht. „Davor hatte er große Angst. Ludwigshafen ist seine Heimat“, sagt El-Ghandour, die hofft, dass der 16-Jährige sein Leben in der Stadt normal weiterleben kann. Gegen die Abschiebung der Eltern und der zwei Geschwister will sie durch einen Anwalt Widerspruch einlegen lassen. jei