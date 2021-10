Testzentrum schließt bald

Ludwigshafen. Das Corona-Schnelltestzentrum im Bürgerhof schließt vor Beginn der Herbstferien seine Pforten. Wie die Stadt mitteilt, wird die von Verwaltung und DRK betriebene Einrichtung am Freitag, 8. Oktober, letztmals öffnen. Der Betrieb werde wegen der Vorgaben des Landes eingestellt, die ab dem 10. Oktober keine kostenlosen Testangebote mehr vorsehen. Das Testzentrum ist am letzten Tag bis etwa 18.30 Uhr geöffnet. Es habe vielen Menschen in der Stadt eine zuverlässige und wichtige Leistung erbracht, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg. jei

