Testzentrum öffnet auch samstags

Ludwigshafen. Aufgrund des hohen Testbedarfs in der Stadt erweitern die Malteser ihre Öffnungszeiten im Schnelltestzentrum in Ludwigshafen Süd (Karl-Krämer-Straße 6). Dort werden ab sofort auch samstags zwischen 13 und 15 Uhr kostenfreie Antigen-Schnelltests mit Bestätigung angeboten. „Wer am Wochenende ins Restaurant gehen möchte oder mit einem sicheren Gefühl die Familie besuchen, kann gerne bei uns vorbeikommen“, so Winfried Ziemer, Leiter des Schnelltest-Teams. Die Gültigkeit des Schnelltests beträgt 24 Stunden. Seit Mai bieten die Malteser in begründeten Fällen auch eine PCR-Testung an. red

AdUnit urban-intext1