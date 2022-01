Testzentrum in Ludwigshafen nach Kontrolle geschlossen

Ludwigshafen. Bei Kontrollen von sieben Corona-Testzentren im Stadtgebiet hat das Ludwigshafener Ordnungsamt teilweise erhebliche Mängel festgestellt. Eine Schnellteststelle musste sogar ganz geschlossen werden, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sich eine Mitarbeiterin des Amtes dort testen lassen. Sie bekam das Resultat des aktuellen Tests per E-Mail zugeschickt. Aber auch an den folgenden Tagen danach erhielt sie weiterhin negative Testnachweise mit aktualisierten Datumsangaben, ohne dass tatsächlich weitere Tests vorgenommen worden waren. Fünf weitere Testzentren wiesen bei den Kontrollen hygienische Mängel auf, woraufhin die betroffenen Center aufgefordert wurden, diese zu beseitigen. Ohne Beanstandung blieb ein nur Testzentrum in der Stadtmitte. Die Verwaltung kündigte an, die Kontrollen in den kommenden Wochen fortsetzen zu wollen.

