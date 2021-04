Ludwigshafen. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreiben nach eigenen Angaben ab dem heutigen Dienstag, 6. April, ihr Corona-Testzentrum in der Innenstadt. Die Kooperationspartner ziehen mit den bisher in der Friedrich-Ebert-Halle untergebrachten Testkapazitäten in die ehemaligen H&M-Räumlichkeiten am Rathausplatz 17-21 um.

Auf einer Fläche von 1 000 Quadratmetern können sich Menschen von montags bis donnerstags im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Die Fläche für das Testzentrum stellt der Eigentümer, der durch die Marienburg Real Estate GmbH vertreten wird, bis zum 30. Juni kostenlos zur Verfügung. „Ein Testzentrum an einem Ort mit viel Publikumsverkehr kann vielleicht zusätzlich Menschen motivieren, sich testen zu lassen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Neben dem von der Stadtverwaltung und dem DRK betriebenen Zentrum werden beispielsweise im DLRG-Testzentrum in Oggersheim, vom Malteser Hilfsdienst in Süd und von der Johanniter Unfallhilfe in der Pfingstweide kostenlose Schnelltests angeboten.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner lag am Ostermontag in Ludwigshafen bei 175,3. In der Region links des Rheins verzeichnet derzeit nur Worms höhere Infektionszahlen. Wesentlich angestiegen sind die Werte in den vergangen Tagen allerdings nicht.

