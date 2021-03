Ludwigshafen. Ab Freitag gibt es in Ludwigshafen ein drittes kostenloses Schnelltest-Angebot. Der Malteser Hilfsdienst richtet in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte (Karl-Krämer-Straße 6) im Stadtteil Süd ein Testzentrum ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Dieses ist immer freitags von 17 bis 21 Uhr und dienstags von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger können ohne Anmeldung vorbeikommen und einen Abstrich machen lassen.

Der Aufbau des Testzentrums wurde von den ehrenamtlichen Maltesern initiiert und dient als abendliche Ergänzung zu den beiden städtisch betriebenen Testzentren in der Friedrich-Ebert-Halle und in Oggersheim (Am Brückelgraben 72). Auch der Betrieb wird rein ehrenamtlich gestemmt. „Wer sich kurzfristig auf dem Heimweg von der Arbeit oder vor dem Start ins Wochenende testen lassen möchte, ist herzlich bei uns willkommen“, sagt Winfried Ziemer, Leiter des ehrenamtlichen Helferteams der Malteser in Ludwigshafen. Rückfragen unter Telefon 0621/58 79 07 05.

Das Testzentrum in der Eberthalle ist immer montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, kommenden Dienstag und Mittwoch jedoch nur von 14 bis 18 Uhr. In Oggersheim wird montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr getestet, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Unterdessen schwankt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen weiter leicht. Am Mittwoch stieg der Wert wieder und liegt aktuell bei 54,6, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Daneben wurde erstmals seit Tagen wieder ein Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet – es war der 299. jei