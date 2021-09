Testangebot im Bürgerhof verlängert

Ludwigshafen. Das Corona-Testzentrum von Stadt und Deutschem Roten Kreuz (DRK) im Ludwigshafener Bürgerhof wird auch über den 3. September hinaus betrieben. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Demnach bleibt die Station, die über den Eingang Karlsruher Gässel erreichbar ist, bis 8. Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie montags und donnerstags zusätzlich ab 7.30 und bis 18.30 Uhr für Kursteilnehmer und Lehrkräfte der Volkshochschule.

Das DLRG-Schnelltestzentrum in der Notwende fährt indes seinen Betrieb weiter zurück. Dort werden ab sofort nur noch Abstriche an Sonntagen genommen, zwischen 10 und 14 Uhr. Nach Angaben des Vorsitzenden Oliver Nagel-Schwab war die Reduzierung der Öffnungszeiten unumgänglich, um die ehrenamtlichen Helfer zu entlasten.

Unterdessen steigt die Inzidenz in Ludwigshafen weiter an. Am Mittwoch lag der Wert nach Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 127,1.