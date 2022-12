Ludwigshafen. Am Freitagnachmittag ist in Ludwigshafen-Oppau ein Telefonbetrug misslungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 68-Jähriger auf seinem Festnetztelefron angerufen. Dem Mann wurde ein Gewinn in einer Lotterie versprochen, sofern dieser einen Geldboten für eine Übergabe des Gewinns im Voraus bezahlen würde. Der 68-Jährige entlarvte den Betrug und kontaktierte die Polizei. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1