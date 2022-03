Telefon-Betrüger landet in Leitung der Polizei in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Das verlief wohl nicht ganz nach Plan: Ein Telefon-Betrüger ist mit seinem Anruf bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen gelandet. Am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr hatte die Behörde der „kuriose betrügerische Anruf“ erreicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Täter gab sich selbst als Polizist vom Polizeipräsidium Rheinpfalz aus. Er soll in gebrochenem Deutsch gesprochen haben und mehrmals mit einem aggressiven Tonfall nach einer Frau Müller (Name von der Polizei geändert) verlangt haben.

Aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse sei ihm erst kurze Zeit später bewusst geworden, dass er bei der Polizei und nicht bei einer Privatperson angerufen hatte und legte auf. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sich der Täter in einem Callcenter, das auf betrügerische Anrufe spezialisiert ist, verwählt hatte.

"Halt die Gosch du Dummbabbler"

Die Polizei in Ludwigshafen hatte am Mittwoch mit einer Reihe weiterer Telefon-Betrüger zu tun. Fünf Fälle wurden der Behörde im Laufe des Tages gemeldet. Die Geschädigten im Alter zwischen 62 und 89 Jahren fielen jeweils nicht auf die angewendeten Maschen der Betrüger rein. Hierbei gaben sich die Anrufer in drei Fällen als Polizisten aus. Eine Frau bekam einen Schockanruf. Bei einem Mann meldete sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Dieser bekam schließlich eine Ansage mit auf den Weg: Noch bevor der Geschädigte in ein Gespräch verwickelt werden konnte, beendete er das Gespräch nach Angaben der Polizei mit den Worten "Halt die Gosch du Dummbabbler" und legte auf.

