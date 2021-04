Tatverdächtiger in Brandserie ermittelt - 28 Mülltonnen angezündet

Ludwigshafen. In einer Brandserie in Oggersheim, bei der 2020 und 2021 insgesamt 28 Mülltonnen in Brand gesetzt wurden, ist ein 38-Jähriger als Verdächtiger ermittelt worden. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei den Mann aus Oggersheim nach intensiven Ermittlungen zu identifizieren.

AdUnit urban-intext1

Im Ludwigshafener Stadtteil sind im Jahr 2020 in acht und im Jahr 2021 in 20 Fällen Müllbehältnisse in Brand gesetzt worden. Beim Brand eines Müllcontainers Anfang März diesen Jahres wurde die Außenfassade eines Hauses beschädigt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Samstag, konnten die Beamten umfangreiche Beweismittel, mögliche Brandbeschleuniger und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge beschlagnahmen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern weiterhin an.