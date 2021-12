Taskforce gestartet

Ludwigshafen. In Ludwigshafen hat eine Einsatzgruppe gegen illegale Monteurunterkünfte ihre Arbeit aufgenommen. Seit Oktober wird die unerlaubte Beherbergung von Wanderarbeitern noch schärfer kontrolliert. Die Stellen sind nach Angaben der Verwaltung bei der Bauaufsicht und beim Bereich Öffentliche Ordnung angesiedelt, die gemeinsam mit der Polizei regelmäßig Einsätze gegen die Betreiber der nicht genehmigten Pensionen durchführen. Illegale Monteurunterkünfte sind in Ludwigshafen in diesem Jahr eines der dominierenden Themen, seit in Oppau viele Anwohner gegen die Zustände im Umfeld der betroffenen Immobilien protestieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Gespräch mit dieser Redaktion hat jetzt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der aus ermittlungstaktischen Gründen unerkannt bleiben möchte, Einblicke in die Machenschaften der Betreiber solcher oft menschenunwürdiger Unterkünfte gewährt. Sie kaufen Häuser auf, um viel Geld damit zu verdienen – unter Ausbeutung der dort lebenden Monteure. „Sie gehen mit einer unglaublichen kriminellen Energie vor, denn sie nehmen keine Rücksicht auf die Menschen, die sie in ihren Räumen unterbringen“, sagt er. jei