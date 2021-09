Taser gegen 38-Jährigen eingesetzt

Ludwigshafen. Die Polizei hat im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof einen aggressiven 38-Jährigen überwältigt, nachdem dieser seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und geschlagen hatte. Da von dem Mann eine Gefahr ausging, setzten die Beamten laut Mitteilung vom Dienstag eine Stromstoßpistole, einen sogenannten Taser, ein. Der 38-Jährige kam in Gewahrsam.

Zuvor waren Polizisten am Mittwoch gegen 17 Uhr eher zufällig auf den Vorfall aufmerksam geworden. In der Prinzregentenstraße lief der Mann zunächst an den Beamten vorbei, dicht gefolgt von einer 30 Jahre alten Frau, die die Ordnungshüter aufforderte, den 38-Jährigen festzuhalten. Als die Beamten ihn ansprachen, warf er zunächst ein Tierabwehrspray in einen Mülleimer und ein Taschenmesser in ein Gebüsch. Erst dann blieb er stehen und verhielt sich aggressiv den Polizisten gegenüber. „Als er sich dann plötzlich in den hinteren Hosenbund griff, um etwas herauszuholen, setzten die Beamten nach vorheriger Ankündigung das Distanz-Elektroimpulsgerät ein“, hieß es in der Mitteilung. In der Kleidung fanden sie einen Totschläger, also eine verbotene Schlagwaffe.

Die Frau erklärte, dass der betrunkene 38-Jährige sie soeben mit dem Messer bedroht und geschlagen habe. Weil sich Passanten näherten, sei er dann davongelaufen. Bereits in der Vergangenheit sei ihr Ex-Partner ihr gegenüber häufig gewalttätig geworden. jei