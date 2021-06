Taser gegen 36-Jährigen eingesetzt

Ludwigshafen. Ein aggressiver 36 Jahre alter Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen nur mittels eines Taser-Einsatzes ruhig gestellt worden. Er hatte die Beamtinnen und Beamten bei dem Vorfall am Dienstagmorgen zuvor körperlich angegriffen. Vorausgegangen war eine Fahrt ohne Ticket in einem Bus. Als die Kontrolleure seine Daten aufnehmen wollten, verweigerte der Beschuldigte dies. Nachdem er drohte, jeden anzugreifen, der ihn in irgendeiner Art und Weise kontrollieren oder anderweitig mit Sanktionen belegen wolle, verständigten die Fahrausweisprüfer die Polizei.

Als der 36-Jährige an der Haltestelle Berliner Platz den Bus verließ, drängte er sich zunächst an den bereits eingetroffenen Beamten vorbei. Beim Versuch, den Beschuldigten aufzuhalten, begann er, nach den Polizisten zu schlagen und zu treten. Eine Beamtin wurde dabei gegen den Bus geschleudert und an den Haaren gezogen. Ein 27-jähriger Polizist wurde am Kopf getroffen. Beide blieben unverletzt.

In psychiatrische Klinik gebracht

Daraufhin drohte die Polizei mit dem Taser-Einsatz. Schließlich musste sie die Elektroschockpistole einsetzen, um den 36-Jährigen zu überwältigen. Er habe weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss gestanden und wurde dem Kommunalen Vollzugsdienst übergeben. Schließlich wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bis auf minimale Hautverletzungen durch den Einsatz des Tasers blieb der Mann unverletzt. pol/kpl