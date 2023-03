Taser-Einsatz bei Streit in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Taser ist bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen am Dienstagnachmittag eingesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese gegen 16.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt gerufen, da aus einer Wohnung Hilferufe zu hören waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierbei hatte eine 39-Jährige in einem Streit ihren Lebensgefährten und ihre Mutter angegriffen und leicht verletzt. Darüber hinaus verletzte sich die 39-Jährige auch selbst.

Laut der Polizei, war die 39-Jährige weiterhin nach dem Eintreffen der Polizei aggressiv und ließ sich nicht beruhigen - auch nicht nach mehrfacher Zurede und Androhung des Tasers.

Schlussendlich nutzten die Polizisten das sogenannte DEIG-Gerät, um die Frau fesseln zu können. Da die Frau sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.