Taschendiebstähle im Innenstadtbereich - junge Frauen unter Verdacht

Ludwigshafen. Zwei junge Frauen haben am Freitag einer Frau den Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich die Schadenshöhe auf 600 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Diebstahl meldete am Freitag gegen 15.00 Uhr ein aufmerksamer 16-jähriger Zeuge aus Ludwigshafen. Der Junge beobachtete, dass zwei Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren den Geldbeutel aus dem Rucksack einer 59-jährigen Frau, welche sich an der Bushaltestelle auf Höhe der Rheingalerie befand, entwendet hätten. Die Mädchen hätten sich sodann in die Rheingalerie begeben. Im weiteren Verlauf konnten die Polizeibeamten eine fußläufig flüchtende weibliche Person im Bereich des Ludwigsplatzes stellen und kontrollieren. Inwieweit die Person an der Tat beteiligt sein könnte, muss im Nachgang geklärt werden.

Darüber hinaus kam es auch bei einer 20-jährigen Frau zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr zu einem Diebstahl der Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche in der Rheingalerie. Konkrete Täterhinweise bestehen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf etwa 200 Euro.

Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632122, in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2