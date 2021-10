Tag für Ingenieure der Zukunft bei der BASF

Ludwigshafen. Bei einem Aktionstag der BASF können sich technikbegeisterte Jugendliche über die dualen Ingenieurstudiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau informieren. Wie das Chemieunternehmen mitteilt, findet das Angebot am Mittwoch, 6. Oktober, von 9 bis 14.30 Uhr an Tor 11 des Werksgeländes in Ludwigshafen statt (Ammoniakstraße).

„Ohne elektronische Steuerungssysteme läuft keine industrielle Anlage. Deshalb sind Elektroniker, Mechatroniker sowie Anlagen- und Industriemechaniker genauso wichtig für die BASF wie Chemikanten“, sagt Martin Woltersmann, verantwortlich für die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge im Bereich Technik. Am Aktionstag zeigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BASF sowie Studierende den Interessenten, was sich hinter den dualen Ingenieurstudiengängen verbirgt und was sie in der Praxis erwartet. Daneben gibt es Informationen rund um die Themen duales Studium, Ausbildungsmöglichkeiten und den Bewerbungsprozess bei der BASF.

Jugendliche, die sich bereits für einen der Studiengänge entschieden haben, können zu dem Termin am 6. Oktober ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mitbringen und die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess planen. Für den Aktionstag ist eine Anmeldung erforderlich unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles bis Montag, 4. Oktober. Teilnehmer werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Weitere Infos per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com.