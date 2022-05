Ludwigshafen.

Tag der Nachbarn in Ludwigshafen



Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ gibt zum Tag der Nachbarn am Freitag, 20. Mai, der gleichzeitig der Weltbienentag ist, 500 Lavendelstecklinge aus. „Wir zeigen unter dem Motto ‚Bienen sind gute Nachbarn‘ wie man Balkon und Garten zum Beispiel mit Bienentränken und Bepflanzung bienenfreundlich gestalten kann“, sagt Initiativen-Sprecher Juergen Hundemer in einer Mitteilung der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom).

Mit der Aktion meldet sich „Wir vom Berliner Platz“ aus der coronabedingten Zwangspause zurück und möchte in Kooperation mit der Stiftung nebenan.de die Nachbarschaft in Ludwigshafen stärken. Die Idee zum Tag der Nachbarschaft ist dabei simpel: Unabhängig von Alter, Herkunft, Einkommen, Religion kommen die Menschen zum Austausch und Dialog zusammen. So solle die Spaltung der Gesellschaft im Kleinen bekämpft werden.

„Wir verteilen, solange der Vorrat reicht und würden uns freuen, wenn viele der Pflanzen tatsächlich künftig als Anflugstelle für Bienen genutzt werden“, sagt Waltraud Wichmann, die die Aktionen von Wir vom Berliner-Platz für den Seniorenrat organisiert.

