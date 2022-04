Tafel erhält neues Kühlfahrzeug

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Tafel hat ein neues Kühlfahrzeug im Wert von rund 85 000 Euro erhalten. Finanziert haben den Sprinter Unternehmen und Sponsoren aus der Ludwigshafen, darunter auch der Lions Club Ludwigshafen Kurpfalz und die Meter Stiftung. Das teilte der Trägerverein Vehra (Verein zur Förderung des Ehrenamts) in Ludwigshafen mit.

Der Erste Vorsitzende Juergen Hundemer bedankte sich bei der Übergabe des Fahrzeugs bei allen Spendern und übergab der Tafelkoordinatorin, Stefanie Zimmer, symbolisch den Schlüssel. Das Fahrzeug werde künftig für mehr Flexibilität und Mobilität bei der Tafel sorgen.

Rund 30 Fahrer im Einsatz

Neben den Sponsoren waren mehr als 20 Fahrer und Beifahrer gekommen, um die Übergabe des neuen Sprinters zu begleiten. Hundemer lobte deren Einsatz und bedankte sich für dieses großartige Engagement. Ohne die Kühlfahrzeuge sei ein Tafelbetrieb und die Verteilung von Lebensmitteln an die bedürftigen Menschen in der Stadt nicht denkbar, betonte er. Knapp 30 Fahrer und Beifahrer kümmern sich um eine zuverlässige Logistik und engagieren sich ehrenamtlich für den guten Zweck. Ihre Leistung könne er gar nicht genug hervorheben, lobte Hundemer.

Insgesamt besorgen vier Kühlfahrzeuge an sechs Tagen in der Woche den Transport der Lebensmittel und Frischeprodukte von mehr als 40 Spendern zur Tafel in der Bayreuther Straße. Pro Jahr legen die Fahrzeuge mehr als 60 000 Kilometer zurück. Sorgen bereiten dem Verein allerdings die massiv gestiegenen Diesel-Preise. Der Sprit kostete den Verein schon vor der Erhöhung jeden Monat rund 1300 Euro. Deshalb sei man auch in diesem Bereich auf der Suche nach Unterstützern. red