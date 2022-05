Täter zerkratzen Glasscheibe von Blitzer

Ludwigshafen. Wie die Polizei mitteilt, ist am Wochenende ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung beschädigt worden. Der Trailer war am Autobahnkreuz Oggersheim auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim abgestellt. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die Glasscheibe des Blitzers und zerstörten die Antenne. Durch die Beschädigung war der Anhänger nicht mehr funktionsfähig.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen und Fahrzeuge am Autobahnkreuz festgestellt haben, können ihre Hinweise telefonisch an die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Rufnummer 06237/9330 weitergeben.