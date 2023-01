Täter auf frischer Tat bei Katalysatordiebstahl ertappt

Ludwigshafen. Drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren konnten in Ludwigshafen beim Ausbauen von einem Katalysator auf frischer Tat ertappt werden. Polizeiangaben zufolge sind in der Froschlache verdächtige Geräusche zu hören gewesen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort drei Männer im Alter von 24, 29 und 50 Jahren kontrollieren. Außerdem stellten die Beamten einen aufgebockten Toyota Prius fest, an dem der Katalysator bereits abgetrennt wurde. Bei den Männern konnte Werkzeug aufgefunden werden. Außerdem waren sie in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Werkzeuge und das Auto der Täter wurden sichergestellt.

