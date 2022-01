Süßes für das Impfzentrum

Ludwigshafen. Die Stadtratsfraktion „Grünes Forum und Piraten“ versüßt den etwa 200 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Landesimpfzentrum die Arbeit: Am Dienstag haben die beiden Fraktionsmitglieder Kathrin Lamm und Jens Brückner dem Team in der Ludwigshafener Walzmühle die ersten 200 Schaumküsse übergeben. Insgesamt sollen nach Angaben der Initiatoren 1000 Stück der süßen Naschereien überbracht werden.

„Die privat finanzierte Spende soll eine kleine Geste des Dankes und der Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit und künftige Herausforderungen, die sich bereits jetzt abzeichnen, sein“, schreibt der stellvertretender Fraktionsvorsitzende Brückner in einer Pressemitteilung. Bedauerlich sei, dass „noch immer so viele vereinbarte Termine“ nicht wahrgenommen würden, erklärte Lamm. Die „süße Seelennahrung“ solle die anspruchsvolle Arbeit im Impfzentrum unterstützen, so Fraktionsmitglied Heinz Zell. Wunsch der Fraktion sei, dass die Impfbereitschaft zunehme. agö