Studierende sollen zurück auf Campus

Ludwigshafen. Spätestens zum Wintersemester möchte die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ihre Studierenden auf den Campus zurückholen und Präsenzlehre ermöglichen. Wie die Bildungseinrichtung am Dienstag selbst mitteilte, sollen bereits im laufenden Sommersemester erste Öffnungsschritte erfolgen. Die Bibliothek soll wieder zugänglich und Lernplätze online buchbar sein.

Der Senat der Hochschule habe in seiner jüngsten Sitzung ein Konzept beschlossen, das möglichst viele Veranstaltungen in persönlicher Präsenz vor Ort ermöglicht, so die Hochschule. In Abhängigkeit von Fachbereich und Studiengang seien nach derzeitigem Stand für jeden Studierenden bis zu vier Präsenztage pro Woche vorgesehen. Hochschulpräsident Peter Mudra sagte: „Gute Lehre lebt auch vom persönlichen Austausch.“ Dekan Klaus Blettner, unter dessen Leitung das Konzept entwickelt wurde, ist der Ansicht, dass Präsenzlehre die Grundlage des Studierendenlebens ist. Nur so sei es möglich, neue Menschen kennenzulernen und das Studium tatsächlich als positiven Lebensabschnitt zu erfahren. Vorher stellten sich aber Fragen: Wer wird Ende September alles geimpft sein? Wird man weiterhin einen Test benötigen? Werden die Abstandsregeln noch gelten?

Präsident Peter Mudra strebt etwas „Normalität“ an. © Dirk Timmermann

Insbesondere die letzte Frage sei für die Planung zentral gewesen, denn die Raumkapazitäten seien eng bemessen. Unter dem Titel „Reboot“ habe man jedoch innovative Lösungen entwickelt. Die Resonanz bei den Studierenden sei sehr positiv: „Alle studentischen Senatsmitglieder stehen hinter dem Konzept“, sagt Studentin Anika Werner, die selbst an dem Konzept zum Wiederhochfahren der Präsenzangebote mitgearbeitet hat. sal