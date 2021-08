Strengere Corona-Regeln in Ludwigshafen ab Sonntag

Ludwigshafen. In Ludwigshafen gelten wegen des aktuellen Infektionsgeschehens ab Sonntag strengere Corona-Regeln. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt den dritten Tag in Folge über den Grenzwert von 35, teilte die Stadt mit. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz greifen somit weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben. Veranstaltungen sind dann in geschlossenen Räumen mit maximal 350 und im Freien mit maximal 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Zudem gilt eine Maskenpflicht im Schulunterricht.

Die Verwaltung machte darauf aufmerksam, dass die bestehende Landesverordnung noch bis einschließlich Sonntag gültig ist. Eine aktuellere Version, welche Maßnahmen und Reglungen über diesen Zeitpunkt hinaus definiert, würde bisher seitens des Landes bisher nicht vorliegen. Das Land hatte angekündigt, dass die aktuelle Corona-Verordnung bis zum 22. August 2021 verlängert werde.